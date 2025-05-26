Надаль о победном дебюте на РГ: «Я очень нервничал. Но в 18 лет ты не зацикливаешься на том, что может не получиться, и настраиваешься показывать максимум»

Рафаэль Надаль поделился воспоминаниями о «Ролан Гаррос»-2005.

14-кратный чемпион турнира выиграл первый титул в год дебюта.

«Это был первый турнир, к которому я подошел с ощущением, что может случиться что-то особенное. Это был первый «Шлем», где я был одним из претендентов на победу.

Конечно, я очень нервничал. Но в 18 лет у тебя много энергии и ты меньше переживаешь по разным поводам. Ты на все смотришь свежим взглядом: не зацикливаешься на том, что может не получиться, и настраиваешься показывать максимум и побеждать.

Вот это я и помню: парня с огромным зарядом энергии, невероятной страстью и мотивацией», – сказал Надаль на пресс-конференции.

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво