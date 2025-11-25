0

Оже-Альяссим и Бублик вошли в топ-5 и по эйсам, и по двойным ошибкам в сезоне-2025

Фриц – лидер тура по эйсам, у Шаповалова больше всего двойных.

Шестая ракетка мира Тэйлор Фриц стал лидером сезона по количеству подач навылет. Американец сделал 867 эйсов за 76 матчей.

В топ-5 по эйсам вошли:

  1. Фриц – 867 в 76 матчах;

  2. Рейлли Опелка – 790 в 61 матчах;

  3. Феликс Оже-Альяссим – 783 в 78 матчах;

  4. Якуб Меньшик – 679 в 58 матчах;

  5. Александр Бублик – 674 в 72 матчах.

Топ-5 по двойным ошибкам:

  1. Денис Шаповалов – 302 в 48 матчах;

  2. Бублик – 299 в 72 матчах;

  3. Даниил Медведев – 277 в 64 матчах

  4. Оже-Альяссим – 235 в 78 матчах;

  5. Лернер Тьен – 227 в 64 матчах.

Сколько заработала Соболенко, был без трофея Медведев и выложил постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
