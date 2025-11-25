Оже-Альяссим и Бублик вошли в топ-5 и по эйсам, и по двойным ошибкам в сезоне-2025
Фриц – лидер тура по эйсам, у Шаповалова больше всего двойных.
Шестая ракетка мира Тэйлор Фриц стал лидером сезона по количеству подач навылет. Американец сделал 867 эйсов за 76 матчей.
В топ-5 по эйсам вошли:
Фриц – 867 в 76 матчах;
Рейлли Опелка – 790 в 61 матчах;
Феликс Оже-Альяссим – 783 в 78 матчах;
Якуб Меньшик – 679 в 58 матчах;
Александр Бублик – 674 в 72 матчах.
Топ-5 по двойным ошибкам:
Денис Шаповалов – 302 в 48 матчах;
Бублик – 299 в 72 матчах;
Даниил Медведев – 277 в 64 матчах
Оже-Альяссим – 235 в 78 матчах;
Лернер Тьен – 227 в 64 матчах.
