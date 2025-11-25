Синнер сравнялся с Хьюиттом по количеству недель подряд в топ-2

Синнер вышел на 11-е место по количеству недель подряд в топ-2.

Янник Синнер проводит 87-ю неделю подряд в топ-2 рейтинга ATP . Он сравнялся с Ллейтоном Хьюиттом и вышел на 11-е место в истории.

Ему нужно будет оставаться в топ-2 еще пять лет, чтобы догнать лидеров – Новака Джоковича (325) и Роджера Федерера (346).

В топ-10 по продолжительности непрерывного пребывания в топ-2 входят:

