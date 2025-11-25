Синнер сравнялся с Хьюиттом по количеству недель подряд в топ-2
Синнер вышел на 11-е место по количеству недель подряд в топ-2.
Янник Синнер проводит 87-ю неделю подряд в топ-2 рейтинга ATP. Он сравнялся с Ллейтоном Хьюиттом и вышел на 11-е место в истории.
Ему нужно будет оставаться в топ-2 еще пять лет, чтобы догнать лидеров – Новака Джоковича (325) и Роджера Федерера (346).
В топ-10 по продолжительности непрерывного пребывания в топ-2 входят:
Федерер – 346;
Джокович – 325;
Джимми Коннорс – 282;
Иван Лендл – 280;
Рафаэль Надаль – 212;
Пит Сампрас – 173;
Бьорн Борг – 170;
Джон Макинрой – 158;
Стефан Эдберг – 117;
Джим Курье – 107.
