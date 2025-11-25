2

Синнер сравнялся с Хьюиттом по количеству недель подряд в топ-2

Синнер вышел на 11-е место по количеству недель подряд в топ-2.

Янник Синнер проводит 87-ю неделю подряд в топ-2 рейтинга ATP. Он сравнялся с Ллейтоном Хьюиттом и вышел на 11-е место в истории.

Ему нужно будет оставаться в топ-2 еще пять лет, чтобы догнать лидеров – Новака Джоковича (325) и Роджера Федерера (346).

В топ-10 по продолжительности непрерывного пребывания в топ-2 входят: 

  1. Федерер – 346; 

  2. Джокович – 325; 

  3. Джимми Коннорс – 282;

  4. Иван Лендл – 280; 

  5. Рафаэль Надаль – 212; 

  6. Пит Сампрас – 173; 

  7. Бьорн Борг – 170;

  8. Джон Макинрой – 158; 

  9. Стефан Эдберг – 117;

  10. Джим Курье – 107.

Синнер взял второй итоговый подряд! Попал в компанию к Федереру и Джоковичу

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
