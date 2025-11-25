Чесноков о выступлениях россиян в 2025-м: «Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определенные были»

Чесноков: к концу сезона Медведев нащупал игру, с которой вернется в топ-10.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о выступлениях россиян в 2025 году.

«Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определенные были. Катастрофическим было начало у Даниила Медведева , однако ближе к концу сезона он нащупал игру, с которой вернется в десятку.

Ничего страшного в том, что у ребят случился спад, нет, это естественный процесс. Посмотрите на итальянцев, несколько лет назад они толком ни на что не претендовали в командных турнирах, однако сейчас в мужском теннисе двое в десятке, они выиграли три последних Кубка Дэвиса, когда-то много было американцев в топ-10 рейтинга ATP , швейцарцев, но потом у многих наступает спад», – цитирует Чеснокова ТАСС.

