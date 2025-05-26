Федерер о чествовании Надаля на «Ролан Гаррос»: «Я почти прослезился, потому что почувствовал, что Рафу очень тронула эта церемония»
Роджер Федерер поделился эмоциями церемонии в честь Рафаэля Надаля.
Вчера швейцарец вместе с Новаком Джоковичем и Энди Марреем присутствовал на корте Филиппа Шатрие.
«Это было прекрасно! Приятно подарить Рафе эту памятную плашку на все времена. Я не удивился, потому что в отличие от него знал о ней заранее. Но я порадовался, что его это так растрогало. Для меня самым трогательным был момент, когда я подошел к нему на корте. Мне показалось, что это длилось долго, за нами наблюдал весь стадион, и это был очень значимый момент для меня, Новака, Энди.
Прослезился ли я? Почти! Особенно в момент, когда поздоровался с Рафой, потому что почувствовал, что его очень тронула эта церемония»
Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: L’Équipe
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