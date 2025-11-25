Медведев о возвращении на топ-уровень: «По чуть-чуть стараюсь нащупать свою игру. В Пекине и Шанхае я играл круто»

Медведев прокомментировал трудный сезон и хорошие результаты в концовке.

13-я ракетка мира Даниил Медведев высказался о возвращении на топ-уровень в конце сезона-2025.

– Мы были в Шанхае, наблюдали за всеми твоими матчами. У многих было ощущение, что Медведев вернулся. Можно ли сказать, что ты вернулся? И если да – куда?

– Нет, если бы я вернулся, я бы выиграл. Пока просто по чуть-чуть стараюсь нащупать свою игру. В Пекине и Шанхае я действительно играл все лучше и лучше. Очень хорошо тренировался перед Ханчжоу. А вот в Ханчжоу получилось странно: подавал на матч, мог его закрыть… Кто знает – там уже был бы полуфинал, а значит, близко и до финала.

Но в итоге в Пекине я играл круто, в Шанхае я играл круто. И если я смогу продолжать на таком уровне, то со временем начну чувствовать важные моменты – так, как, возможно, смог бы в том полуфинале. В этом сезоне у меня было мало таких матчей, поэтому давление ощущалось сильнее. Давление состоит из множества деталей: собственные ожидания, реакция публики в ключевые моменты – ко всему этому нужно привыкать. А в этом году у меня просто не было достаточной практики, поэтому, наверное, где-то мог сыграть лучше.

Но в любом случае это были очень позитивные недели в Китае.

– А ты на себя давил, потому что казалось – вот он, шанс?

– Я на себя давлю всегда: иногда это хорошо, иногда плохо. Здесь не было такого, что я давил еще сильнее. В полуфинале ты понимаешь: кто бы ни вышел против тебя и какой бы у него ни был рейтинг, он в отличной форме. Если это игрок топ-10 – тем сложнее, потому что ты понимаешь, что это топовый соперник. А если наоборот кто-то из квалификации или ниже по рейтингу – значит, он поймал кураж. Людей на кураже обыгрывать всегда непросто. Для этого надо все делать правильно. Значит, в какой-то момент я где-то чуть-чуть сделал что-то неправильно.

– Когда ты был на пике, уже по разминке было видно – это матч Медведева, соперник проиграл. Ты во многих интервью говоришь про уверенность, что ты пытаешься ее нащупать, вернуть. Это про это? Когда ты говоришь «Я пытаюсь нащупать уверенность», я не всегда понимаю, про что это. Про ощущение доминирования на корте еще до матча?

– Нет, для меня это больше про саму игру. Вот если брать Цинциннати-Вашингтон-Торонто, я бил как бью, но не мог нащупать игру в теннис. Например, я играл со Сврчиной в Торонто. Матч был очень тяжелый. Мне казалось, что я играю плохо, а он, в принципе, неплохо. В каком-то смысле мне даже повезло выиграть с тем счетом, который в итоге получился: во втором сете я отыгрывался с брейков, в первом выиграл тай-брейк на пару случайных очков, которые вполне могли уйти в другую сторону.

А потом я сыграл с ним же в Шанхае. Да, там он показал теннис похуже, чем в Торонто, но главное – я уже играл хорошо, и счет получился совсем другим. Вот именно это я и имею в виду.

То же самое с Давидовичем : он сейчас проводит, возможно, лучший сезон в карьере. В Пекине я его обыграл 6:3, 6:3, если не ошибаюсь, а в Шанхае тоже уверенно, в двух сетах. Все это в первую очередь про уверенность в собственной игре. А уже за счет этого у соперника со стороны создается впечатление, что он не знает, что делать. Так оно и есть на самом деле, – сказал Медведев в интервью каналу «Больше!».

