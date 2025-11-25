Надалю вручили награду «ДНК спорта» от Marca
Испанское издание Marca вручило Рафаэлю Надалю награду «ДНК спорта».
«Marca, спасибо за особенный вечер и за награду, которая мне очень дорога и вызывает огромную радость.
Поздравляю всех лауреатов с вашей блестящей карьерой и спортивными достижениями! 👏🏻», – написал Надаль.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RafaelNadal
