Надалю вручили награду «ДНК спорта» от Marca

Marca вручила Надалю награду «ДНК спорта».

Испанское издание Marca вручило Рафаэлю Надалю награду «ДНК спорта».

«Marca, спасибо за особенный вечер и за награду, которая мне очень дорога и вызывает огромную радость.

Поздравляю всех лауреатов с вашей блестящей карьерой и спортивными достижениями! 👏🏻», – написал Надаль.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RafaelNadal
