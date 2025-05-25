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Надаль о том, что его след навечно останется на Корте Филиппа Шатрие: «Когда я увидел эту плашку, я подумал, что она будет только на этот год»

Рафаэль Надаль поделился эмоциями от того, что его след увековечен на РГ.

Плашку со следом испанца установили сегодня на центральном корте «Ролан Гаррос».

«Когда я увидел эту плашку, я подумал, что она будет только на этот год. Но когда мне сказали, что она останется навсегда, я не могу описать свои эмоции. Это огромная честь. Я был в восторге, узнав, что она будет присутствовать на самом важном корте в моей карьере», – сказал Надаль на пресс-конференции.

👑 Надаль – король «Ролан Гаррос». 14 подтверждений

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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