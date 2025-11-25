  • Спортс
  Медведев о срыве в матче с Бонзи на US Open: «Это один из самых тяжелых моментов в моей карьере»
7

Медведев о срыве в матче с Бонзи на US Open: «Это один из самых тяжелых моментов в моей карьере»

Даниил Медведев высказался об инциденте с фотографом на матчболе Бенжамена Бонзи в первом круге US Open

Россиянин уступал 3:6, 5:7, 4:5 – и Бонзи подавал на матч. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу.

Это возмутило Медведева, который начал заводить болельщиков на трибунах. В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу. Однако матч все равно закончился победой Бонзи со счетом 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4. После матча россиянин сломал ракетку.

– А ты пересматривал встречу с Бонзи?

– Не, не собираюсь, но это был, наверное, один из самых таких тяжелых моментов за мою карьеру. Ну, в общем, за большой промежуток, наверное.

– Ты уже сразу после матча понимал, что это будет громко, шумно в соцсетях, в медиа? То, как ты реагировал, твои эмоции, что это распространится?

– Я сразу не понимал, потому что все, что я делаю на корте, во время [матча], я не думаю про социальные сети или что-то такое. Поэтому потом это все выхватывается, схватывается, растиражируется и все такое. Но во время матча я чувствовал себя ужасно в плане самочувствия. Своего внутреннего стержня у меня в этом матче не было – соответственно, из-за этого все и произошло. Единственное, что этот матч помог мне понять: окей, прямо сейчас нужно что-то менять – и в себе, и вокруг.

– А если бы ты его выиграл, ты бы принимал решение?

– Если честно, я думаю, что победа в том матче мне бы ничем не помогла. Наоборот, я бы потом еще больше расстраивался из-за всего, что там творилось. Особенно на матчболе. До этого я, конечно, тоже вел себя неидеально, но если бы я просто проиграл третий сет 4:6 – мало кто бы вспомнил об этом матче. Было бы все быстро и просто. А то, что произошло на матчболе – Бонзи тут вообще ни при чем.

Я до сих пор абсолютно спокойно считаю, что судья ошибся: это не тот момент, чтобы давать первую подачу. Зрители часто кричат, фотограф пробежал очень быстро – это должна была быть вторая подача. Скорее всего, я бы ошибся, матч бы закончился, и все.

Но вышло так, что это решение сыграло против Бонзи. Я заводил публику не для того, чтобы они ему свистели, а просто потому что был не согласен с решением. И где-то в глубине души я даже чуть-чуть рад, что не выиграл тот матч: победа в таких обстоятельствах была бы очень некрасивой по отношению к нему, а этого я точно не хотел. При этом на корте я до последнего боролся за победу – как всегда, – сказал Медведев в интервью каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
