Медведев о расставании с Серварой: «Думаю, мы навсегда останемся в хороших отношениях»

Медведев прокомментировал расставание с Серварой.

Даниил Медведев высказался о завершении сотрудничества с Жилем Серварой , с которым работал с 2017 года.

Перед азиатской серией в команду Медведева вошли Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

– Вы с Жилем расстались после US Open, проработав вместе 10 лет. Какой это был разговор? Наверное, это был какой-то тяжелый, светлогрустный диалог двух взрослых людей, которые хорошо друг к другу относятся?

– Это примерно так и было. Даже нечего особо сказать.

Это было уже в Европе. Какое-то время я внутри себя уже что-то думал, чувствовал, но все это было на неосознанном уровне. А осознанно я пришел к этому решению именно после US Open. Американская серия была тяжелой, матчи были тяжелые. Я подумал: «Окей, сейчас как раз тот момент, когда мне нужно попробовать что-то новое». Мы с ним поговорили. Это был отличный разговор двух взрослых людей, которые все прекрасно понимают. Мы оба очень рады тому, чего добились вместе. Думаю, навсегда останемся в отличных, хороших отношениях. Если Жиль будет с кем-то работать – ни в коем случае не буду желать этому игроку неудач (смеется) . Ну, кроме случаев, когда буду с ним играть, тогда, конечно, постараюсь выиграть. А так – ему огромной удачи. И, в принципе, то, что я читал в его интервью, – с двух сторон отношение примерно одинаковое.

– Когда я узнала, что вы расстаетесь, мне было страшно. Я так подумала: а у Дани есть план Б? Это явно не та история, где вы заранее договорились, что US Open будет нашим последним турниром. У тебя было не так много времени, чтобы найти, скомпоновать команду. Какие были твои действия?

– В моей взрослой жизни такого опыта не было. Это в то же время интересно, потому что ты на секундочку становишься шефом своей фирмы, которая обзванивает сотрудников…

Я созванивался со многими людьми – мне было интересно, во-первых, их мнение про меня как игрока, потому что это все-таки больше теннис, что они видят в моей игре. Изначально это естественно: свободен ли ты, хочешь ли ты этого. Были многие, которые или не свободны, или по различным причинам могли отказаться. C теми, кто соглашался, мы обсуждали, как они видят мою игру, как бы они строили со мной свою работу. Вот, в принципе, и все. И выбор остановился на данный момент на Томасе [Юханссоне] и Рохане [Гетцке].

– Это именно дуэт, а не два отдельных тренера. Ваша команда специально подчеркивает эту формулировку: «тренерский дуэт». Как у вас распределяются роли? Я то же самое спрашивала у Рублева, когда у него одновременно было три тренера, и я до сих пор не очень понимаю, как это вообще сочетается. Объясни, пожалуйста, на своем примере: два классных специалиста, у каждого свое видение тебя как игрока – как они работают вместе?

– Во-первых, я их обоих и выбрал, потому что их видение моей игры практически полностью совпадает – и совпадает с тем, что вижу я сам. Пока не было ни одного случая, чтобы они на чем-то серьезно разошлись во мнениях.

Плюс все очень логично по графику: Томас может быть со мной много недель подряд, он живет в Монако, ему удобно. Рохан будет приезжать реже и давать свое видение чуть со стороны. Они общаются напрямую друг с другом, а тот, кто в конкретный момент со мной на турнире, передает мне их общие мысли и план на корте.

Так, как я и говорю, их видение моей игры совпадало с моим: в принципе, моя игра – я был с ней № 1 в мире и сколько лет в топ-10, с ней все нормально. Просто есть какие-то мелкие детали, где, возможно, мы можем что-то подкорректировать, подчистить или добавить. И так работать, в принципе, очень легко, потому что ты просто продолжаешь делать то, чем занимался всю жизнь, плюс какие-то мелкие 10-15-минутные упражнения, подсказки, детали – и пока все отлично работает.

– То есть сильно твоя теннисная жизнь сейчас не изменилась?

– Она не изменилась и не изменится. Это как раз то, чего я и искал в разговорах с людьми. Естественно, были те, кто говорил: «Все, надо все менять» – это нормально. Я не буду называть фамилии, но я общался с одним человеком, который очень четко и по делу расписал свое видение моей игры. Он не мог со мной работать, но я с ним был полностью согласен – человек реально умный. И именно по его словам я искал что-то похожее в других. У Томаса и Рохана оказалось примерно такое же видение: я знаю, как играть в теннис, выхожу на корт – и люди знают, что я никогда не ошибусь, никогда не устану и буду бегать до конца. Это их пугает. Именно поэтому некоторые уже до матча немного боятся. А в последнее время такого почти не было. И вот в Пекине, в Шанхае я по чуть-чуть снова начал это нащупывать.

