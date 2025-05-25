Рафаэль Надаль: «Я не брал ракетку в руки с того момента, как закончил»

Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

Сегодня на «Ролан Гаррос» прошла церемония в честь Надаля – 14-кратного чемпиона турнира.

– Я не брал ракетку в руки с того момента, как закончил. Ни разу не выходил на корт за все эти восемь месяцев.

Так что у меня вообще никакой рутины в жизни сейчас, я просто стараюсь научиться жить свою новую жизнь делового человека. У меня есть дела академии, фонда, отельный бизнес и так далее.

Я не особо скучаю по теннису, потому что отдал ему все. Тело не позволяет мне вернуться на корт – но в какой-то момент я все же вернусь. Думаю, когда-то захочу поучаствовать в выставочном матче, подготовиться к нему. Но пока у меня просто спокойная жизнь, без всего этого адреналина тренировок и матчей, – приводит слова Надаля корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Напомним, Надаль завершил карьеру в ноябре после Кубка Дэвиса.