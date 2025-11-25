  • Спортс
  Медведев о проблемах со сном: «Специалист сказал: «Когда ты молодой – ты ничего не знаешь и спишь крепко. Чем старше становишься, тем хуже будет»
Медведев о проблемах со сном: «Специалист сказал: «Когда ты молодой – ты ничего не знаешь и спишь крепко. Чем старше становишься, тем хуже будет»

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что с возрастом стал хуже спать.

– Это было еще в начале года. Я старался испробовать разные вещи. Может быть, где-то переборщил, может быть, слишком увлекся экспериментами. И вот, допустим, просто разговаривал с человеком, который специализируется на сне. Мне было интересно понять: а может быть, я как-то, ну, не то чтобы неправильно сплю, но сколько часов в идеале нужно спать? Как быть, если матч вечером и так далее.

В принципе, все свелось к тому, что самое главное – это то, как ты себя чувствуешь и как устроена твоя жизнь, какие привычки ты уже выработал. А я спать могу везде и всегда, поэтому он, по сути, с первого разговора сказал: «Тебе вообще особо ничего не нужно знать». Единственное, что я ему отметил: когда мне было 20, лег в 11, встал в 9 – и, в принципе, все. А сейчас я, допустим, сплю так: проснулся, посмотрел на телефон – 3:30, потом 5:00, 5:30… И ты помнишь, как открывал глаза, даже если просто перевернулся с бока на бок.

Он сказал, что это нормально. Когда у тебя появляются дети, когда ты взрослеешь – в голове становится больше информации. Мозгу тяжелее ее перерабатывать, и он уже не может полностью «выключиться». Он сравнил это так: когда ты молодой – ты ничего не знаешь и спишь крепко. Чем старше становишься, тем хуже будет: больше знаешь, больше эмоций, нервов, страхов, мыслей – и тем хуже будешь спать.

– А какие вещи ты еще пробовал? И ты говоришь, что переборщил. Переборщил почему?

– Нет, я предполагаю, что переборщил – исходя из результатов. Может быть, я перегрузил голову какими-то новыми нововведениями. Я даже все не вспомню. Просто старался изучать разные вещи: тренировки на реакцию – чтобы на корте правильно думать, правильно концентрироваться на приеме, перед подачей. Какие-то вещи помогли, какие-то нет. И все это к чему? Насчет страхов. Они наверняка есть, но я так сразу не скажу, какой конкретно.

Но в этом году был момент страха – наверное, на американской серии, особенно после нее: «А может, я уже не смогу? Мне 29, есть разные примеры теннисистов… Может, я уже не смогу играть как раньше?» Но довольно быстро – даже не берем Шанхай и Пекин – на тренировке в Монако я играл так, что, скорее всего, кроме Синнера и Алькараса меня бы никто не обыграл, – сказал Медведев в интервью каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
