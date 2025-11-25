7

Александрова и Осака вошли в топ-5 по эйсам в сезоне-2025. Рыбакина – лидер тура

Рыбакина подала больше всех эйсов в 2025 году.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству подач навылет. Чемпионка итогового турнира первой с 2016 года сделала больше 500 эйсов в сезоне (516).

Топ-5 по эйсам выглядит так:

  1. Рыбакина – 516 в 78 матчах;

  2. Линда Носкова – 373 в 66 матчах;

  3. Клара Таусон – 358 в 58 матчах;

  4. Екатерина Александрова – 339 в 72 матчах;

  5. Наоми Осака – 307 в 50 матчах.

Топ-5 по двойным ошибкам:

  1. Коко Гауфф – 432 в 64 матчах;

  2. Александрова – 300 в 72 матчах;

  3. Алисия Паркс – 296 в 49 матчах

  4. Носкова – 289 в 66 матчах;

  5. Марта Костюк – 261 в 48 матчах.

Сколько заработала Соболенко, был без трофея Медведев и выложил постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЕкатерина Александрова
logoЛинда Носкова
logoКлара Таусон
logoНаоми Осака
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoМарта Костюк
logoКоко Гауфф
logoАлисия Паркс
статистика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Джон Ллойд: «Пока на «Шлемах» мужчины играют до пяти сетов, количество травм будет расти»
вчера, 20:29
21-летняя Гауфф – самая молодая теннисистка в XXI веке, завершившая три сезона подряд в топ-3
вчера, 19:29
Алькарас съездил на рыбалку в Майами
вчера, 18:45Видео
Прижмич впервые отобрался на молодежный итоговый
вчера, 17:56
Багдатис о самом сложном сопернике в карьере: «После поражений от Федерера я верил, что возьму реванш. С Джоковичем такого чувства не было»
вчера, 17:24
Шнайдер выложила коллаж с Миррой Андреевой: «Ты лучшая 🫶 😘»
вчера, 16:10Фото
Мэдисон Киз: «Из-за Большой тройки и Серены искажено представление об успешной карьере»
вчера, 15:34
Циципас отреагировал на мем, где вместе с Медведевым сидит за столом на День благодарения
вчера, 14:42Фото
Блокс третьим квалифицировался на молодежный итоговый
вчера, 13:18
Жоао Фонсека: «Я не был особо знаком с Фрицем, а теперь мы очень близкие друзья»
вчера, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
вчера, 12:56Фото
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео