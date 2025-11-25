Александрова и Осака вошли в топ-5 по эйсам в сезоне-2025. Рыбакина – лидер тура
Рыбакина подала больше всех эйсов в 2025 году.
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству подач навылет. Чемпионка итогового турнира первой с 2016 года сделала больше 500 эйсов в сезоне (516).
Топ-5 по эйсам выглядит так:
Рыбакина – 516 в 78 матчах;
Линда Носкова – 373 в 66 матчах;
Клара Таусон – 358 в 58 матчах;
Екатерина Александрова – 339 в 72 матчах;
Наоми Осака – 307 в 50 матчах.
Топ-5 по двойным ошибкам:
Коко Гауфф – 432 в 64 матчах;
Александрова – 300 в 72 матчах;
Алисия Паркс – 296 в 49 матчах
Носкова – 289 в 66 матчах;
Марта Костюк – 261 в 48 матчах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
