Мария Шарапова: «Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде 🚲😣💦»
Шарапова показала, как тренируется в зале.
Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова поделилась видео с тренировки в тренажерном зале.
«Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде 🚲😣💦», – написала Шарапова.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Шараповой
