  Мария Шарапова: «Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде 🚲😣💦»
Мария Шарапова: «Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде 🚲😣💦»

Шарапова показала, как тренируется в зале.

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова поделилась видео с тренировки в тренажерном зале.

«Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде 🚲😣💦», – написала Шарапова.

Шарапова впервые за 2 года сыграла в теннис: удивилась ценам, порадовалась комплименту стрингера

«Пришла – а там короткие юбки и глубокие декольте». 8 историй от Марии Шараповой

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Шараповой
