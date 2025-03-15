Соболенко о том, что думала, когда взяла у Киз 11 геймов подряд: «Вот бы я так же играла в финале Australian Open»

Арина Соболенко прокомментировала реванш над Мэдисон Киз.

Первая ракетка мира обыграла ее в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс со счетом 6:0, 6:1.

В январе в финале Australian Open Соболенко уступила Киз – 3:6, 6:2, 5:7.

– Ваши противостояния были всегда напряженными, а тут вдруг такой результат.

– Мне очень нужен был этот реванш, поэтому я максимально сосредоточилась. Думаю, что тактически показала действительно отличный теннис.

Я бы сказала, что сегодня все было немного наоборот. Я хорошо начала, а она потеряла ритм и не смогла показать лучшую игру. Думаю, поэтому матч прошел так быстро. В Австралии я сыграла очень плохо, а она – отлично. Ну, это просто теннис (улыбается). Давайте просто назовем это теннисом.

– О чем вы думали в момент, когда брали 11 геймов подряд?

– Я думала: «Вот бы я так же играла в Австралии». Но, если честно, я просто концентрировалась на себе. Старалась держать тот же ритм, оказывать на нее как можно больше давления и закончить матч как можно быстрее.

Я была полностью сосредоточена на игре.

– Казалось, что вам даже не нужна была дополнительная мотивация в виде реванша, настолько односторонним был матч. В такие моменты вы начинаете больше рисковать, выбирать более сложные цели?

– Нет, я так не углублялась в тактику. Просто придерживалась той же стратегии, и все.

– В чем она заключалась?

– Не дать ей поймать ритм. Не давать ей быстрые мячи, чтобы она не почувствовала темп и на начала играть в свою игру. Сгибать ноги, не играть на прямых (улыбается).

– Можете вспомнить, когда вам так сильно хотелось победить?

– Не сказать, что отчаянно, скорее... Даже не знаю, как это назвать. Я была голодна до этой победы. Как я уже говорила, тот матч на Australian Open был для меня очень болезненным, мне потребовалось время, чтобы от него оправиться.

Если бы я снова проиграла сегодня, это бы засело у меня в голове, а я этого не хотела. Поэтому я была максимально сосредоточена и просто очень голодна до этой победы над Мэдисон, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финале белоруска поборется с Миррой Андреевой.