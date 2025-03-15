Соболенко прервала 16-матчевую серию побед Киз и впервые вышла в финал в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко вышла в финал в Индиан-Уэллс.

Она обыграла Мэдисон Киз – 6:0, 6:0. Первый гейм белоруска проиграла, когда вела 5:0 во второй партии.

Соболенко прервала 16-матчевую беспроигрышную серию американки и взяла реванш за поражение в финале Australian Open .

Первая ракетка мира впервые вышла в финал в Индиан-Уэллс. В целом на турнирах WTA 1000 она сыграет в решающем матче 11-й раз.

За восьмой титул на тысячнике Соболенко поборется с Миррой Андреевой .