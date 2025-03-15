Соболенко прервала 16-матчевую серию побед Киз и впервые вышла в финал в Индиан-Уэллс
Арина Соболенко вышла в финал в Индиан-Уэллс.
Она обыграла Мэдисон Киз – 6:0, 6:0. Первый гейм белоруска проиграла, когда вела 5:0 во второй партии.
Соболенко прервала 16-матчевую беспроигрышную серию американки и взяла реванш за поражение в финале Australian Open.
Первая ракетка мира впервые вышла в финал в Индиан-Уэллс. В целом на турнирах WTA 1000 она сыграет в решающем матче 11-й раз.
За восьмой титул на тысячнике Соболенко поборется с Миррой Андреевой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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