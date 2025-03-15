Соболенко о разгроме Киз: «Не ожидала, что матч пройдет так быстро. Очень нужный реванш»
Арина Соболенко прокомментировала разгром Мэдисон Киз.
В полуфинале в Индиан-Уэллс первая ракетка мира победила 6:0, 6:1 и взяла реванш за поражение в финале Australian Open.
«Не ожидала, что матч пройдет так быстро. Очень довольна тем, как сегодня сыграла. Очень нужный реванш.
Рада, что выиграла у Мэдисон, она потрясающе выступает в этом сезоне. Надеюсь, мы еще не раз встретимся.
(Болельщикам). Поправьте меня, но было ощущение, что вы поддерживали меня больше, чем ее. Это было невероятно. Спасибо большое. Увидимся в финале!» – сказала Соболенко в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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