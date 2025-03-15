Соболенко о матче против Мирры Андреевой: «Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком»
Арина Соболенко прокомментировала финал в Индиан-Уэллс против Мирры Андреевой.
Она оценила то, что в 17 лет Андреева вышла в финал второго тысячника подряд.
«Это безумие. Я повторяюсь, но это безумие. Она очень впечатляет в таком юном возрасте.
Мы уже провели несколько матчей. Будет отличная игра. С нетерпением жду встречу с этим тинейджером.
Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком (смеется). Насколько я старше нее? На девять лет. Она на два года младше моей сестры – которая для меня ребенок», – сказала Соболенко в интервью на корте после победы над Мэдисон Киз.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости