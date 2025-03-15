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Соболенко о матче против Мирры Андреевой: «Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком»

Арина Соболенко прокомментировала финал в Индиан-Уэллс против Мирры Андреевой.

Она оценила то, что в 17 лет Андреева вышла в финал второго тысячника подряд.

«Это безумие. Я повторяюсь, но это безумие. Она очень впечатляет в таком юном возрасте.

Мы уже провели несколько матчей. Будет отличная игра. С нетерпением жду встречу с этим тинейджером.

Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком (смеется). Насколько я старше нее? На девять лет. Она на два года младше моей сестры – которая для меня ребенок», – сказала Соболенко в интервью на корте после победы над Мэдисон Киз.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoBNP Paribas Open
logoМирра Андреева
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