Медведев не считает себя французом по менталитету: «Все-таки первые 18 лет прожил в России, поэтому считаю себя куда более русским»

Даниил Медведев ответил, считает ли себя французом по образу мышления.

– Сегодня вы чувствуете себя где-то немного французом?

– Трудно сказать. Пусть об этом говорят другие. Все-таки первые 18 лет я прожил в России, поэтому по характеру, менталитету и, скажем так, ценностям считаю себя куда более русским. Это нормально, каждая страна очень разная. Вот в туре мы все дружим, но кто с кем ужинает? Французы с французами, итальянцы с итальянцами, а американцы с американцами, потому что у ребят из одной страны больше общих интересов и тем для разговоров.

Единственное, могу сказать, что когда мне был 21 год и я еще толком не говорил по-французски, я играл на «Челленджере» в США, и если американцы спрашивали, откуда я, я отвечал: «Угадайте». И все говорили: «Из Франции». И все же у меня ощущение, что у меня нет французского акцента, когда я говорю по-английски, но, видимо, что-то все-таки есть... Хотя во мне много французского, это точно.

– Вы когда-нибудь думали на французском?

– Да, со мной такое случается. И, честно говоря, иногда я даже не знаю, на каком языке говорю! Например, если я даю много интервью на французском в течение дня, вполне возможно, что в машине или даже ночью в кровати я начну думать по-французски. Но то же самое происходит, когда я приезжаю в США и нахожусь там месяц. Я все делаю на английском и иногда могу и думать на английском.

Потом, когда я с женой, мы все равно говорим по-русски, поэтому думаю на родном языке (смеется) ...

Медведев, Джокович и половина топ-10 живут в Монако. Что теннисистов туда так манит?