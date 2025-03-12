Даниил Медведев: «Я обожаю Жозе Моуринью. Он король сарказма»
Даниилу Медведеву нравится сарказм тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.
«Я обожаю Жозе Моуринью. Мне нравится, как он говорит. Он король сарказма. Иногда я тоже так себя веду, но я предпочитаю не делать этого, общаясь с журналистами. Я мог бы, но на пресс-конференциях стараюсь быть серьезнее. Но мне невероятно нравится его сарказм. Он всегда к месту. Потому что есть сарказм, который ты слышишь и думаешь, что это глупо, а у него он к месту в 99% случаев.
Общаясь с журналистами, я говорю что думаю. А на корте я иногда говорю что-то, но на самом деле так не думаю. Из-за адреналина, давления, напряженности момента я иногда говорю что-то, о чем после матча могу однозначно сказать: я так не думал, это неправда».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: arabnews.com
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