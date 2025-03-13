Даниил Медведев: «Мне нравится побеждать. Мне этого немного не хватает, и я делаю все возможное, чтобы снова это делать»

Даниил Медведев любит соревноваться не только на корте, но и за его пределами.

«Когда я хорошо играю, я один из лучших в мире, и я хочу, чтобы снова так было.

Мне нравится соревноваться. Я сейчас был в комнате отдыха и видел, как за тремя столами играют в карты, и все хотят победить. Так устроены теннисисты.

Мы играем в игры: на телефоне, в PlayStation, в карты. Даже когда нужно ехать на машине, если дорога займет больше трех-четырех часов, мы стараемся придумать, во что поиграть в это время, например можно посчитать желтые машины или еще во что-то.

Я не могу без соревновательности. Мне нравится соревноваться и нравится побеждать. Мне этого немного не хватает, и я делаю все возможное, чтобы снова это делать».