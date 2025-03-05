Даниил Медведев: «На корте мне нужно меньше разговаривать»
Даниил Медведев прокомментировал свое умение выражать мысли.
– Вы всегда очень открыто выражали свое мнение – и на корте, и в медиа.
– На корте мне нужно меньше разговаривать.
– Откуда это пошло? Вам понадобилось время, чтобы раскрыться?
– Во-первых, повторю – на корте мне нужно меньше говорить.
Наверное, я просто говорю то, что думаю. На корте иногда говорю то, что на самом деле не думаю. Просто из-за адреналина, напряжения, давления. Тогда после матча я четко говорю, что на самом деле так не думаю.
Не знаю, как отвечать на этот вопрос. Мне кажется, я всегда таким был. Иногда я что-то не говорю, держу при себе. Но если я говорю, то предпочитаю открыто выражать свое мнение, а не выдавать заявления пиарщиков, – сказал Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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