Даниил Медведев: «На корте мне нужно меньше разговаривать»

Даниил Медведев прокомментировал свое умение выражать мысли.

– Вы всегда очень открыто выражали свое мнение – и на корте, и в медиа.

– На корте мне нужно меньше разговаривать.

– Откуда это пошло? Вам понадобилось время, чтобы раскрыться?

– Во-первых, повторю – на корте мне нужно меньше говорить.

Наверное, я просто говорю то, что думаю. На корте иногда говорю то, что на самом деле не думаю. Просто из-за адреналина, напряжения, давления. Тогда после матча я четко говорю, что на самом деле так не думаю.

Не знаю, как отвечать на этот вопрос. Мне кажется, я всегда таким был. Иногда я что-то не говорю, держу при себе. Но если я говорю, то предпочитаю открыто выражать свое мнение, а не выдавать заявления пиарщиков, – сказал Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.