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Белинда Бенчич: «В Австралии соперницы не знали, чего от меня ожидать и какой у меня сейчас уровень. Но сейчас это не так»

Белинда Бенчич ответила, есть ли у нее преимущество перед соперницами.

По итогам турнира в Индиан-Уэллс швейцарка вернется в топ-50. Пять месяцев назад у нее не было рейтинга: в октябре она возобновила выступления после декрета.

– Вчера я был на тренировочных кортах и наблюдал за Самсоновой. Когда ваше имя объявили на стадионе №1, она повернулась к команде и сказала: «Бенчич?» Есть ли у вас преимущество из-за того, что другие игроки не знают, чего от вас ожидать?

– Это нужно спросить у них. Наверное, в Австралии они не знали, чего от меня ожидать и какой у меня сейчас уровень. Теперь они, скорее всего, уже видели мои матчи, потому что я сыграла на нескольких турнирах. Так что сейчас они знают, что я просто выхожу на корт и играю (улыбается).

Но да, может, в Австралии у меня было небольшое преимущество, потому что они могли думать, что я еще не так хорошо двигаюсь. Но сейчас я уже не думаю, что они не понимают, чего от меня ждать, – сказала Бенчич на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
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