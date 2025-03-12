Бенчич выиграла 10 из последних 11 матчей и второй раз в сезоне победила соперницу из топ-5
Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллс.
В четвертом круге она победила третью ракетку миру Коко Гауфф – 3:6, 6:3, 6:4.
Счет в личных встречах стал 2:2. Бенчич взяла реванш за январское поражение на Australian Open.
У Бенчич стало по 10 побед и поражений в матчах с соперницами из топ-3. Она второй раз в сезоне обыграла представительницу топ-5 (также №5 Елену Рыбакину в Абу-Даби).
Бенчич выиграла 10 из последних 11 матчей. Она второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 (взяла титул в Абу-Даби).
Напомним, по итогам турнира швейцарка вернется в топ-50. Пять месяцев назад у нее не было рейтинга: в октябре она возобновила выступления после декрета.
Теперь она поборется с Мэдисон Киз или Донной Векич.
Опубликовала: Любовь Энина
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