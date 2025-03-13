Белинда Бенчич: «Я рожала дочь не для того, чтобы стать лучше в теннисе. Это вообще не имело к этому отношения»

Белинда Бенчич высказалась об успешных результатах после рождения ребенка.

Швейцарка выиграла 10 из последних 11 матчей. В Индиан-Уэллс она второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал WTA 1000.

Напомним, по итогам турнира швейцарка вернется в топ-50. Пять месяцев назад у нее не было рейтинга: в октябре она возобновила выступления после декрета.

– Бенчич №2 лучше, чем Бенчич №1?

– Я не думаю, что есть Бенчич №2.

– Это все та же Бенчич №1?

– Да.

– Окей.

– Поэтому я не думаю в таком контексте. Это просто часть моей жизни. Не думаю, что теперь все изменилось только из-за появления ребенка. Во-первых, я рожала дочь не для того, чтобы стать лучше в теннисе. Я это сделала, потому что это была наша [с мужем] цель в жизни. Мы так захотели. Это произошло в правильное время нашей жизни.

Это вообще не имело никакого отношения к теннису. Не думаю, что есть Бенчич №1, №2 или №3. Если посчитать, сколько раз я возвращалась, то сейчас это Бенчич №7 (улыбается).

Я чувствую себя так же [как раньше] и не хочу все время сравнивать, стала я лучше или нет, – сказала Бенчич на пресс-конференции.

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