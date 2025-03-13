  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Белинда Бенчич: «Я рожала дочь не для того, чтобы стать лучше в теннисе. Это вообще не имело к этому отношения»
1

Белинда Бенчич: «Я рожала дочь не для того, чтобы стать лучше в теннисе. Это вообще не имело к этому отношения»

Белинда Бенчич высказалась об успешных результатах после рождения ребенка.

Швейцарка выиграла 10 из последних 11 матчей. В Индиан-Уэллс она второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал WTA 1000.

Напомним, по итогам турнира швейцарка вернется в топ-50. Пять месяцев назад у нее не было рейтинга: в октябре она возобновила выступления после декрета.

– Бенчич №2 лучше, чем Бенчич №1?

– Я не думаю, что есть Бенчич №2.

– Это все та же Бенчич №1?

– Да.

– Окей.

– Поэтому я не думаю в таком контексте. Это просто часть моей жизни. Не думаю, что теперь все изменилось только из-за появления ребенка. Во-первых, я рожала дочь не для того, чтобы стать лучше в теннисе. Я это сделала, потому что это была наша [с мужем] цель в жизни. Мы так захотели. Это произошло в правильное время нашей жизни.

Это вообще не имело никакого отношения к теннису. Не думаю, что есть Бенчич №1, №2 или №3. Если посчитать, сколько раз я возвращалась, то сейчас это Бенчич №7 (улыбается).

Я чувствую себя так же [как раньше] и не хочу все время сравнивать, стала я лучше или нет, – сказала Бенчич на пресс-конференции.

В теннисе появился оплачиваемый декрет. Это прорыв для мирового спорта

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoBNP Paribas Open
logoБелинда Бенчич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Самсонова перед матчем с Соболенко: «Если я смогу показать свой теннис, это уже будет топ»
27 минут назад
Гауфф о цели возглавить рейтинг: «Если в этом году выиграю «Шлем», но не стану первой ракеткой мира, я буду довольна»
1сегодня, 08:55
Алькарас о том, что может стать №1 в отсутствие Синнера: «Особенно об этом не думаю. Это может создать лишнее давление»
23сегодня, 08:02
Шелтон о том, что вплотную приблизился к дебюту в топ-10: «Честно говоря, я вообще не смотрю на рейтинг. Думаю только о гонке»
2сегодня, 07:29
Гауфф о неудачных результатах после Australian Open: «В целом не все так плохо. Конечно, я хотела выступить лучше, но я не должна себя корить»
сегодня, 06:43
Дрэйпер о физических проблемах: «Доволен тем, как мы с командой работали и как справились с трудными временами»
1сегодня, 06:02
Алькарас о том, что отдал Димитрову всего два гейма: «Последние два раза я ему проиграл. Так что с ним всегда сложно»
сегодня, 05:29
Соболенко после разгрома Картал: «Я была бы не я, если бы немного не поматерилась после первого гейма»
3сегодня, 05:07
Бенчич после выхода в 1/4 в Индиан-Уэллс: «Я всегда говорю себе, что даже если не выиграю матч, я уже победительница по жизни. У меня прекрасная семья»
сегодня, 04:38
Шнайдер и Пирс вышли в 1/4 финала Индиан-Уэллс в миксте, Рублев и Меличар проиграли
2сегодня, 04:16
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15