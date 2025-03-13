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  • Бенчич после выхода в 1/4 в Индиан-Уэллс: «Я всегда говорю себе, что даже если не выиграю матч, я уже победительница по жизни. У меня прекрасная семья»
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Бенчич после выхода в 1/4 в Индиан-Уэллс: «Я всегда говорю себе, что даже если не выиграю матч, я уже победительница по жизни. У меня прекрасная семья»

Белинда Бенчич поделилась настроем после победы над Коко Гауфф в Индиан-Уэллс.

Она обыграла третью ракетку мира 3:6, 6:3, 6:4.

«Я всегда говорю себе, что даже если не выиграю матч, я уже победительница по жизни. У меня прекрасная семья.

Конечно, я все равно хочу выигрывать матчи, это по-прежнему моя мечта. Но, конечно, приоритеты изменились», – рассказала Бенчич в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoBNP Paribas Open
logoБелинда Бенчич
logoWTA
logoКоко Гауфф
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