Бенчич после выхода в 1/4 в Индиан-Уэллс: «Я всегда говорю себе, что даже если не выиграю матч, я уже победительница по жизни. У меня прекрасная семья»
Белинда Бенчич поделилась настроем после победы над Коко Гауфф в Индиан-Уэллс.
Она обыграла третью ракетку мира 3:6, 6:3, 6:4.
«Я всегда говорю себе, что даже если не выиграю матч, я уже победительница по жизни. У меня прекрасная семья.
Конечно, я все равно хочу выигрывать матчи, это по-прежнему моя мечта. Но, конечно, приоритеты изменились», – рассказала Бенчич в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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