Жоао Фонсека: «Мне нравится, что теннис дает тебе много шансов. Ты даже можешь сыграть хуже соперника, но при этом все равно победить»
Жоао Фонсека рассказал, что ему нравится в собственной игре и в теннисе в целом.
– Если бы вам нужно было назвать одну-две сильные стороной вашей игры, что бы это было? И что вам больше всего нравится в теннисе?
– Ого, сложный вопрос, но я бы сказал, что мне нравятся мой форхенд и психологическая составляющая, которая довольно хорошо развита для моего возраста.
В теннисе мне нравится то, что этот спорт дает тебе много шансов. Если ты проиграл очко, будет следующее, и его ты снова можешь проиграть. Ты даже можешь сыграть хуже соперника, но при этом все равно победить.
Эта игра строится на технике, физпогодтовке и психологии. Мне кажется, это очень хорошо. Я люблю этот спорт с восьми лет. Вот что мне нравится в теннисе.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Фонсеки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости