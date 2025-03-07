Жоао Фонсека: «Мне нравится, что теннис дает тебе много шансов. Ты даже можешь сыграть хуже соперника, но при этом все равно победить»

Жоао Фонсека рассказал, что ему нравится в собственной игре и в теннисе в целом.

– Если бы вам нужно было назвать одну-две сильные стороной вашей игры, что бы это было? И что вам больше всего нравится в теннисе?

– Ого, сложный вопрос, но я бы сказал, что мне нравятся мой форхенд и психологическая составляющая, которая довольно хорошо развита для моего возраста.

В теннисе мне нравится то, что этот спорт дает тебе много шансов. Если ты проиграл очко, будет следующее, и его ты снова можешь проиграть. Ты даже можешь сыграть хуже соперника, но при этом все равно победить.

Эта игра строится на технике, физпогодтовке и психологии. Мне кажется, это очень хорошо. Я люблю этот спорт с восьми лет. Вот что мне нравится в теннисе.