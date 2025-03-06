Зверев о Фонсеке: «Он может войти в топ-10 или даже подняться еще выше»

Александр Зверев поделился мыслями о 18-летнем Жоао Фонсеке.

Сейчас бразилец 80-я ракетка мира, в этом сезоне в Буэнос-Айресе он выиграл дебютный титул.

– Вы можете представить себя на его месте и поделиться своими мыслями о нем?

– Сейчас у него почти лучшее время, потому что все кажется очень легким. Ты просто видишь мяч, парня за сеткой напротив и у тебя нет мыслей ни о чем больше.

Он очень молод, очень, очень талантлив. Он точно будет замечательным игроком. Думаю, он может войти в топ-10 или даже подняться еще выше.

Когда ты молод, ты свободнее раскачиваешься, наслаждаешься временем в туре, в который впервые попал. На тебя никто не давит.

Так что вот что я о нем думаю. Он отличный теннисист.

– Что вам нравится в его игре?

– У него огромная мощь в ударах и справа, и слева. Довольно хорошая подача. Думаю, он все еще много работает над передвижением на корте. Но в целом у него очень много силы, поэтому за ним интересно смотреть, – сказал немец на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.