Зверев о Фонсеке: «Он может войти в топ-10 или даже подняться еще выше»
Сейчас бразилец 80-я ракетка мира, в этом сезоне в Буэнос-Айресе он выиграл дебютный титул.
– Вы можете представить себя на его месте и поделиться своими мыслями о нем?
– Сейчас у него почти лучшее время, потому что все кажется очень легким. Ты просто видишь мяч, парня за сеткой напротив и у тебя нет мыслей ни о чем больше.
Он очень молод, очень, очень талантлив. Он точно будет замечательным игроком. Думаю, он может войти в топ-10 или даже подняться еще выше.
Когда ты молод, ты свободнее раскачиваешься, наслаждаешься временем в туре, в который впервые попал. На тебя никто не давит.
Так что вот что я о нем думаю. Он отличный теннисист.
– Что вам нравится в его игре?
– У него огромная мощь в ударах и справа, и слева. Довольно хорошая подача. Думаю, он все еще много работает над передвижением на корте. Но в целом у него очень много силы, поэтому за ним интересно смотреть, – сказал немец на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
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