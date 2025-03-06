Швентек о Фонсеке: «Я буду за ним следить, он потрясающий»

Ига Швентек рассказала, почему ей нравится игра Жоао Фонсеки.

«Думаю, он удивительный. С тех пор как Рафа завершил карьеру, я смотрела не так много мужских матчей. Я всегда следила за Карлосом Алькарасом, но мне было тяжело найти других игроков, игра которых меня бы поразила и понравилась.

Потом я начала смотреть матчи Жоао и мне очень понравилось, как он играл и двигался по корту, решения, которые принимал. Думаю, я точно буду за ним следить. Возможно, из-за него я начну смотреть больше встреч ATP.

Он потрясающий и отлично справляется. Сейчас на нем много давления, так что я надеюсь, что бразильские болельщики отнесутся к нему полегче, потому что он еще очень молод и у него есть время на развитие. Шаг за шагом, соблюдая спокойствие он станет отличным игроком».