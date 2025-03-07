Жоао Фонсека: «Я не говорю, что точно стану №1, но я работаю, чтобы этого достичь»

Жоао Фонсека прокомментировал свою цель стать первой ракеткой мира.

«Каждый игрок, который становится профессионалом, да и даже в юниорах, хочет попасть в топ-10 или хотя бы встретиться со своим кумиром. Я мечтаю стать №1. Иногда я это проговариваю – это же действительно мечта.

Я не говорю, что точно стану №1, но я работаю, чтобы этого достичь. Может получиться, может не получиться. Но это моя мечта, и я очень много работаю».