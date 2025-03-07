Новак Джокович: «У Фонсеки есть потенциал, чтобы стать суперзвездой тенниса»

Новак Джокович высказался о перспективах Жоао Фонсеки.

– Фонсека был в восторге от встречи с вами. Вы помните, каково быть 18-летним и так свободно играть? Поделитесь мыслями о нем.

– Немного помню. Всплывают отдельные моменты, но это приятное чувство, когда ты так молод и играешь на высоком уровне – не так много теряешь, зато много приобретаешь.

Конечно, становится больше внимания и поддержки от людей, и все это способствует эволюции игрока, а в конечном счете это внимание превращается в давление и ожидания со стороны, от самого себя и так далее.

Кажется, он очень хорошо со всем этим справляется. Я почти не знаю его лично, но если судить по тому, что я видел на корте – не только по тому, как он играет, но и по тому, как ведет себя он и люди рядом с ним, – то кажется, что он умеет сохранять баланс, он профессионал и предан своему делу, как Алькарас, за которым мы наблюдаем последние несколько лет.

У него есть потенциал, чтобы стать суперзвездой тенниса. В этом нет сомнений. Кроме того, он из Бразилии, одной из крупнейших стран мира, где любят теннис, любят спорт, там очень увлеченные люди.

Было бы потрясающе, если бы в нашем спорте появилась суперзвезда из Бразилии, первая по-настоящему большая суперзвезда со времен Густаво Куэртена, который был кумиром многих детей, Гуга – невероятный парень и большой чемпион.

А Жоао я желаю всего наилучшего.