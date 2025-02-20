Мирра Андреева: «В 14 лет после поражения я получила сообщение: «Оглядывайся, потому что я тебя найду и отрежу руки»

Мирра Андреева рассказала об угрозах, которые получала в социальных сетях.

«Думаю, каждый игрок после проигранного матча получает кучу оскорбительных комментариев.

Когда мне было 14 и я играла один из первых турниров ITF, после поражения получила сообщение: «Оглядывайся, потому что я тебя найду и отрежу руки». До сих пор его помню.

Но, честно говоря, я никогда не чувствовала себя в опасности. Когда мы выходи с корта, подписываем мячи и делаем фотографии, вокруг нас много охраны. Я всегда вижу около себя трех-четырех сотрудников службы безопасности, так что мне очень спокойно. Я никогда не думала, что что-то может случиться. Спасибо организаторам, что они обеспечивают нашу безопасность».

Напомним, ранее Эмма Радукану сообщила , что в Дубае ее преследовал неизвестный мужчина. Она увидела его на своем матче, заплакала и обратилась к судье на вышке. После этого WTA его опознала и выгнала с турнира.