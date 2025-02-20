Андреева о миксте на US Open: «Конечно, я бы мечтала сыграть с Марреем. Если бы я его попросила, он бы ответил: «Мирра, ты сумасшедшая? Я не планирую играть»
Ранее организаторы обновили формат – матчи смешанного формата перенесли на неделю перед стартом основного турнира и выделили на них два дня, а сеты сократили до 4 геймов.
– Думаю, для одиночников новый формат – это здорово, потому что можно потренироваться. И повеселиться перед напряженными двумя неделями.
– Вы думаете над тем, чтобы сыграть микст? И с кем, если не считать Энди Маррея?
– Не думаю, что Энди собирается играть (улыбается).
Не знаю. На самом деле, я особо об этом не думала. Но это может быть очень весело. Думаю, здорово иметь возможность сыграть с кем-то из ATP по одну сторону корта.
Если я буду играть, то мне не особо важно с кем. Конечно, я бы мечтала сыграть с Энди. Если бы я его попросила, он бы ответил: «Мирра, ты сумасшедшая? Я не планирую играть». Не думаю, что он хочет и что у него даже есть на это время. Но всякое может случиться…
Так что не знаю, сыграю ли. Но если да, то будет очень весело.
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