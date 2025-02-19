Мирра Андреева 4-й раз вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000
Мирра Андреева разгромила Пейтон Стернс в третьем круге в Дубае – 6:1, 6:1.
17-летняя Андреева четвертый раз вышла в четвертьфинал WTA 1000. Ранее она доходила до этой стадии в Мадриде, Цинциннати и Пекине. В целом это будет ее 10-й четвертьфинал на уровне тура.
Андреева стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до 1/4 финала на четырех «тысячниках». Дальше она сыграет с Игой Швентек.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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