Мирра Андреева 4-й раз вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000

Мирра Андреева разгромила Пейтон Стернс в третьем круге в Дубае – 6:1, 6:1.

17-летняя Андреева четвертый раз вышла в четвертьфинал WTA 1000. Ранее она доходила до этой стадии в Мадриде, Цинциннати и Пекине. В целом это будет ее 10-й четвертьфинал на уровне тура.

Андреева стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до 1/4 финала на четырех «тысячниках». Дальше она сыграет с Игой Швентек.