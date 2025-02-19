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Радукану в Дубае преследовал сталкер. WTA его опознала и выгнала с турнира

Эмма Радукану сообщила о преследовании со стороны неизвестного мужчины в Дубае.

WTA выпустила по этому поводу заявление.

«В понедельник, 17 февраля, к Эмме Радукану в общественном месте подошел мужчина, который демонстрировал «нездоровую обсессию». Этот же человек был опознан в первых рядах во время матча Эммы во вторник и впоследствии выдворен с территории турнира. Ему будет запрещено посещать турниры WTA до оценки угрозы.

Безопасность игроков – наш главный приоритет. Мы помогаем турнирам внедрять самые эффективные протоколы безопасности для международных спортивных событий. WTA активно работает с Эммой и ее командой, чтобы обеспечить ее безопасность и предоставить всю необходимую поддержку. Мы по-прежнему активно сотрудничаем с турнирами и их службами безопасности по всему миру, чтобы сохранять безопасную среду для всех игроков».

Добавим, что Радукану плакала в начале матча против Каролины Муховой. При счете 0:2 она подошла к судье на вышке и сообщила о сталкере. 

В итоге британка проиграла 6:7(6), 4:6.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WTA
происшествия
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoЭмма Радукану
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