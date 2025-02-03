Массу о том, что Бергса не дисквалифицировали после столкновения с Гарином: «Мы хотим четко донести до ITF: это неуважение. Перед нами даже никто не извинился»

Николас Массу отреагировал на столкновение Зизу Бергса и Кристиана Гарина.

В матче Кубка Дэвиса Бергс сбил Гарина с ног , празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.

В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.

«Врач не был нейтрален. Он больше думал о том, как продолжить матч, а не о состоянии Кристиана. Это недопустимо.

Мы хотим четко донести до ITF: это неуважение. Врач говорил с главным судьей всего 12 секунд – хотя он должен быть нейтрален. Мы обсудим дальнейшие шаги с президентом федерации. Мы не сделали ничего плохого, а нас выкинули с соревнований.

Перед нами даже никто не извинился, никто не пришел узнать, как себя чувствует Кристиан», – сказал капитан сборной Чили.

Замес в Кубке Дэвиса: чилийца ударили плечом в глаз, сбили с ног, а потом еще и оштрафовали