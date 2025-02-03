Басилашвили о том, что Бергс избежал наказания за столкновение с Гарином: «Если бы так сделал Новак, его бы дисквалифицировали на всю жизнь»
Николоз Басилашвили отреагировал на столкновение Зизу Бергса и Кристиана Гарина.
В матче Кубка Дэвиса Бергс сбил Гарина с ног, празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.
В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.
«Если бы так сделал Новак [Джокович], его бы дисквалифицировали на всю жизнь. Что за #####», – написал Басилашвили в сторис инстаграма.
Врач сборной Чили о столкновении Гарина с Бергсом: «Удар в глаз спровоцировал отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль»
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @marioboc17
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