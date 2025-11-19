Лехечка о шансах сборной Чехии в матче с Испанией: «Отсутствие Алькараса многое меняет»

Лехечка перед матчем с Испанией: отсутствие Алькараса многое меняет.

17-я ракетка мира Иржи Лехечка высказался о шансах сборной Чехии в четвертьфинале Кубка Дэвиса против сборной Испании. Вопрос об этом ему задали в контексте отказа Карлоса Алькараса .

«Конечно, мы заметили изменения – для сборной Испании разница действительно существенная. Но лично моя подготовка осталась прежней: мы четко понимаем, что должны делать, я знаю, как мне готовиться. Есть лишь небольшие детали, которые теперь отличаются, но в целом и объем работы, и ее интенсивность не изменились.

Понятно, что для такой команды, как Испания, отсутствие Карлоса многое меняет – это признают все. Но я бы не стал говорить о фаворитах. На бумаге мы, возможно, выглядим сильнее, но в Кубке Дэвиса такие вещи мало что значат. Это уникальный формат, где формальные расклады не играют ключевой роли.

Главное – чувствовать уверенность на корте, показывать свой лучший теннис и не зацикливаться на том, кто стоит по ту сторону сетки. Если мы будем играть качественно, то сможем принести команде максимальную пользу», – сказал Лехечка на пресс-конференции.