Алькарас, Зверев, Де Минаур и Циципас сыграют на февральском турнире в Роттердаме
Алькарас, Зверев, Де Минаур и Циципас сыграют на пятисотнике в Роттердаме.
Третья ракетка мира Александр Зверев в следующем сезоне выступит на турнире ATP 500 в Роттердаме.
Также участие подтвердили Стефанос Циципас, Алекс де Минаур и действующий чемпион Карлос Алькарас.
В 2026-м соревнования пройдут 9-15 февраля.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
