Надаль провел первую тренировку после завершения карьеры

Надаль провел первую тренировку после ухода из профессионального тенниса.

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль вернулся на корт спустя год после завершения карьеры. Он потренировался с Александрой Эалой в своей академии на Мальорке.

«Спустя год снова выйти на теннисный корт – великолепное чувство. Александра, было здорово потренироваться с тобой! В следующий раз буду сильнее😉», – написал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Надаль завершил карьеру после Кубка Дэвиса-2024.