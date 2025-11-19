Видео
12

Надаль провел первую тренировку после завершения карьеры

Надаль провел первую тренировку после ухода из профессионального тенниса.

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль вернулся на корт спустя год после завершения карьеры. Он потренировался с Александрой Эалой в своей академии на Мальорке.

«Спустя год снова выйти на теннисный корт – великолепное чувство. Александра, было здорово потренироваться с тобой! В следующий раз буду сильнее😉», – написал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Надаль завершил карьеру после Кубка Дэвиса-2024.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RafaelNadal
logoРафаэль Надаль
logoАлександра Эала
видео
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Надаль поужинал с Фонсекой в Майами
10 ноября, 08:18Фото
Надалю вручили ключ от Майами
7 ноября, 09:35Фото
Надаль об отпуске в Японии: «Отлично провел время с семьей»
31 октября, 12:22Фото
Главные новости
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Германия и Аргентина играют решающую пару
вчера, 21:02Live
Рейлли Опелка: «Игроки путешествуют 40 недель в году и жалуются на календарь, а потом летят 14 часов в отпуск на Мальдивы. Это ненормально»
вчера, 20:02
Федерер на вопрос, планирует ли он стать тренером: «Никогда не говори «никогда»
вчера, 18:40
Феррер после выхода в полуфинал Кубка Дэвиса: «В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс взять титул»
вчера, 17:24
Алькарас, Оже-Альяссим и Рууд претендуют на награду ATP за честную игру, Дрэйпер, Фонсека и Вашеро – на «Прогресс года»
вчера, 16:05
Алькарас о славе: «Хуже всего то, что я не могу вести спокойную жизнь и просто пройтись по улице – обязательно кто-то узнает и остановит»
вчера, 15:29
Муратоглу о сыне Джоковича: «Я бы не советовал ему становиться теннисистом, потому что повторить успех отца почти невозможно»
вчера, 14:18
Циципаса лишили водительских прав на год за превышение скорости (Greek City Times)
вчера, 12:40
Новак Джокович: «Синнер творит историю на крытом харде»
вчера, 11:59
«Я всегда играл, доверяя интуиции, но иногда она подводит». Муте извинился за неудачный твинер на Кубке Дэвиса
вчера, 10:49
Ко всем новостям
Последние новости
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
вчера, 10:00Опрос
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото