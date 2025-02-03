Гарин о состоянии после столкновения с Бергсом: «Меня заставляли играть, хотя у меня было сотрясение и головокружение»
Бергс сбил Гарина с ног, празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.
В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.
«Я выкладывался на 100%. Внезапно увидел, как на меня летит Бергс – и очнулся я уже на полу. Я потерял сознание на три секунды, упал в обморок, ничего не понимал.
Меня заставляли играть, хотя у меня было сотрясение и головокружение. По-моему, это очень неуместно и неправильно. У меня просто слов нет.
Я смотрю теннис с рождения и никогда не видел ничего подобного. Неприятно, что судья заставлял меня играть», – сказал Гарин на пресс-конференции.
Позже чилиец написал в соцсетях: «До сих пор не могу поверить, что нас ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ. Судья заставлял меня играть с головокружением и проблемами со зрением после 2 часов 40 минут тенниса высокого уровня.
Спасибо ITF за НУЛЕВУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ».
Замес в Кубке Дэвиса – чилийца ударили плечом в глаз, сбили с ног, а потом еще и оштрафовали
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