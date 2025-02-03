Гарин о состоянии после столкновения с Бергсом: «Меня заставляли играть, хотя у меня было сотрясение и головокружение»

Кристиан Гарин отреагировал на столкновение с Зизу Бергсом в матче Кубка Дэвиса.

Бергс сбил Гарина с ног , празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.

В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.

«Я выкладывался на 100%. Внезапно увидел, как на меня летит Бергс – и очнулся я уже на полу. Я потерял сознание на три секунды, упал в обморок, ничего не понимал.

Меня заставляли играть, хотя у меня было сотрясение и головокружение. По-моему, это очень неуместно и неправильно. У меня просто слов нет.

Я смотрю теннис с рождения и никогда не видел ничего подобного. Неприятно, что судья заставлял меня играть», – сказал Гарин на пресс-конференции.

Позже чилиец написал в соцсетях: «До сих пор не могу поверить, что нас ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ. Судья заставлял меня играть с головокружением и проблемами со зрением после 2 часов 40 минут тенниса высокого уровня.

Спасибо ITF за НУЛЕВУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ».

Замес в Кубке Дэвиса – чилийца ударили плечом в глаз, сбили с ног, а потом еще и оштрафовали