Врач сборной Чили о столкновении Гарина с Бергсом: «Удар в глаз спровоцировал отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль»
Врач сборной Чили оценил состояние Кристиана Гарина после столкновения на корте.
В матче Кубка Дэвиса Зизу Бергс сбил Гарина с ног, празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.
В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победил во встрече с Чили с общим счетом 3:1.
«Кристиан Гарин получил сильный удар в глаз, из-за которого которого упал и ударился головой. Это спровоцировало отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль, однако он не терял сознания. Кристиан Гарин был не в состоянии продолжать игру», – сказал после матча врач Алехандро Оризола.
Федерация тенниса Чили выложила фото Гарина сразу после матча.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Федерации тенниса Чили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем