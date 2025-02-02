Врач сборной Чили о столкновении Гарина с Бергсом: «Удар в глаз спровоцировал отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль»

Врач сборной Чили оценил состояние Кристиана Гарина после столкновения на корте.

В матче Кубка Дэвиса Зизу Бергс сбил Гарина с ног, празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.

В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победил во встрече с Чили с общим счетом 3:1.

«Кристиан Гарин получил сильный удар в глаз, из-за которого которого упал и ударился головой. Это спровоцировало отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль, однако он не терял сознания. Кристиан Гарин был не в состоянии продолжать игру», – сказал после матча врач Алехандро Оризола.

Федерация тенниса Чили выложила фото Гарина сразу после матча.