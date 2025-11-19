  • Спортс
Медведев, Кириос, Монфис, Рыбакина и Бадоса сыграют на командном выставочном турнире в Бангалоре

Медведев выступит на декабрьском выставочном турнире в Индии.

13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет на командном выставочном турнире в Бангалоре, который пройдет 17-20 декабря.

Помимо Медведева, участвовать планируют Елена Рыбакина, Паула Бадоса, Марта Костюк, Магда Линетт, Ник Кириос, Гаэль Монфис, Артур Фис, Рохан Бопанна, Юки Бхамбри, Самит Нагал и другие индийские игроки.

Всего участие примут 16 теннисистов. Их поделят на четыре команды: Eagles, Falcons, Hawks и Kites.

Соревнования World Tennis League пройдут в четвертый раз – в предыдущие годы они проводились в Дубае и Абу-Даби.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisWorl76726
