Медведев, Кириос, Монфис, Рыбакина и Бадоса сыграют на командном выставочном турнире в Бангалоре

Медведев выступит на декабрьском выставочном турнире в Индии.

13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет на командном выставочном турнире в Бангалоре, который пройдет 17-20 декабря.

Помимо Медведева, участвовать планируют Елена Рыбакина , Паула Бадоса , Марта Костюк , Магда Линетт , Ник Кириос , Гаэль Монфис , Артур Фис , Рохан Бопанна , Юки Бхамбри , Самит Нагал и другие индийские игроки.

Всего участие примут 16 теннисистов. Их поделят на четыре команды: Eagles, Falcons, Hawks и Kites.

Соревнования World Tennis League пройдут в четвертый раз – в предыдущие годы они проводились в Дубае и Абу-Даби.