Бергс сбил Гарина с ног, празднуя брейк. Чилиец требовал дисквалификации соперника и проиграл матч, получив штраф на гейм за затяжку времени
Зизу Бергс и Кристиан Гарин столкнулись на корте во время матча Кубка Дэвиса.
Это произошло в концовке решающего сета, когда Бергс повел 6:5 с брейком.
Бельгиец так активно праздновал, что при смене сторон сбил Гарина с ног. Тот упал, от удара о плечо Бергса у него опух глаз.
Гарин отказывался продолжать игру, чилийская сборная требовала дисквалифицировать Бергса.
В итоге матч так и не возобновился: Гарина оштрафовали на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл. Общий счет стал 3:1 в пользу в бельгийцев, они вышли во второй этап квалификации.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @edgeAIapp
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