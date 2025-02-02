Бергс сбил Гарина с ног, празднуя брейк. Чилиец требовал дисквалификации соперника и проиграл матч, получив штраф на гейм за затяжку времени

Зизу Бергс и Кристиан Гарин столкнулись на корте во время матча Кубка Дэвиса.

Это произошло в концовке решающего сета, когда Бергс повел 6:5 с брейком.

Бельгиец так активно праздновал, что при смене сторон сбил Гарина с ног. Тот упал, от удара о плечо Бергса у него опух глаз.

Гарин отказывался продолжать игру, чилийская сборная требовала дисквалифицировать Бергса.

В итоге матч так и не возобновился: Гарина оштрафовали на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл. Общий счет стал 3:1 в пользу в бельгийцев, они вышли во второй этап квалификации.