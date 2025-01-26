Синнер о том, может ли повлиять апелляция WADA на его настрой: «Тяжело сказать. Сейчас я хочу насладиться победой на Australian Open»

Янник Синнер рассказал, думает ли о суде по допинг-делу о клостеболе.

Ранее итальянец защитил титул Australian Open и установил рекордную для себя 21-матчевую серию побед.

– Апелляция WADA до следующего «Шлема» может сбить ваш настрой или вы уже к этому привыкли?

– Тяжело сказать. Сейчас я об этом не думаю. Я только что выиграл здесь, и, честно говоря, хочу насладиться этим моментом.

Напомним, 16-17 апреля CAS рассмотрит апелляцию WADA.

Допинг-дело Синнера весной рассмотрит CAS. У него могут отнять все титулы?