Синнер о том, может ли повлиять апелляция WADA на его настрой: «Тяжело сказать. Сейчас я хочу насладиться победой на Australian Open»
Янник Синнер рассказал, думает ли о суде по допинг-делу о клостеболе.
Ранее итальянец защитил титул Australian Open и установил рекордную для себя 21-матчевую серию побед.
– Апелляция WADA до следующего «Шлема» может сбить ваш настрой или вы уже к этому привыкли?
– Тяжело сказать. Сейчас я об этом не думаю. Я только что выиграл здесь, и, честно говоря, хочу насладиться этим моментом.
Напомним, 16-17 апреля CAS рассмотрит апелляцию WADA.
Допинг-дело Синнера весной рассмотрит CAS. У него могут отнять все титулы?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Синнера
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