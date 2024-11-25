Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?

В мужском теннисе сложилась удивительная ситуация – над безоговорочно лучшим игроком мира уже несколько месяцев визит угроза дисквалификации за допинг.

Еще до US Open выяснилось, что Янник Синнер в марте сдал положительную пробу, но ITIA (теннисное агентство, которое занимается антидопингом) решило наказать его очень мягко – только дисквалифицировав результат за тот турнир, на котором была грязная проба.

Но ВАДА это решение оспаривает и требует отстранить Синнера от соревнований на срок от года до двух.

После «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором итальянец сдал положительную пробу, он:

● заработал 9330 очков;

● выиграл US Open;

● выиграл два «Мастерса»;

● выиграл итоговый турнир ATP;

● выиграл турнир ATP 500 в Галле.

Что со всем этим будет, если его дисквалифицируют?

Могут ли у Синнера отнять выигранные после положительной пробы титулы?

Начать надо с того, что ВАДА не просит аннулировать результаты Синнера. Агентство просто считает, что ITIA наказало итальянца ниже нижнего предела, предусмотренного правилами – и просит, чтобы вердикт им соответствовал и Синнера отстранили на срок от года до двух (такое наказание предусмотрено за непредумышленное использование запрещенных препаратов).

А CAS будет рассматривать только те требования, которые выдвигает заявитель. То есть суд не может самостоятельно решить, что нужно отменить результаты Синнера. Если ВАДА этого не требует, то такой вопрос даже не будут обсуждать.

При этом в случае дисквалификации будет важно, с какого момента ее назначат. В теории есть два варианта.

1. С момента нарушения. Тогда все результаты, достигнутые в период дисквалификации, аннулируются автоматически – независимо от того, просило того ВАДА или нет.

2. С момента принятия решения. Тогда все результаты Синнера останутся в силе, и он просто не сможет выступать, пока длится отстранение.

При этом, конечно, куда более логичным и вероятным вариантом кажется отстранение с момента приговора суда.

Могут ли титулы Синнера отдать проигравшим в финалах?

Все равно давайте представим гипотетическую ситуацию – Синнера дисквалифицируют на год с момента положительной допинг-пробы. Его результаты автоматически аннулируют.

Возникают три вопроса.

1. Что будет с его титулами?

В антидопинговой программе тенниса есть пункт, который четко проговаривает, что в случае дисквалификации результатов игрок лишается всех медалей и кубков.

Но при этом не предусмотрена «передача медалей, титулов или рейтинговых очков игрокам, которые уступили игроку, впоследствии нарушившему антидопинговые правила». Есть одно исключение – если в правилах турнира прописана процедура такой передачи.

В правилах «Больших шлемов» и в правилах ATP таких процедур не прописано.

Получается, если Синнера дисквалифицируют, то Тэйлор Фриц, например, не станет чемпионом US Open и итогового. Просто у всех выигранных Янником турниров больше не будет победителя.

2. Что будет с рейтингом?

Тут все работает по тому же принципу – у Синнера просто вычтут очки, но не будут пересчитывать, кто был бы первой ракеткой мира в период, за который у него их вычли.

3. Что будет с деньгами?

Все призовые придется вернуть. Конечно, у ITIA нет инструментов принудительного изъятия долгов, но если Синнер не вернет призовые, он просто не сможет вернуться после дисквалификации.

Кстати, деньги он технически не вернет, а заплатит ITIA – и агентство отправит их на функционирование антидопинговой программы.

***

Ну и даже если Синнера дисквалифицируют с момента нарушения, он все равно останется чемпионом Australian Open – потому что положительную пробу сдал уже после этой победы.

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Фото: Gettyimages.ru /Graham Denholm, Clive Brunskill