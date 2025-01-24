Джокович восьмой раз снялся с «Большого шлема» по ходу турнира

Новак Джокович не доиграл полуфинал Australian Open из-за травмы левого бедра.

Серб восьмой раз снялся с турнира «Большого шлема» по ходу или перед матчем.

Все отказы Джоковича на «Шлемах»:

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open