Экс-тренер Медведева Сервара будет тренировать 167-ю ракетку мира Басаваредди
Жиль Сервара стал тренером Нишеша Басаваредди.
Бывший тренер Даниила Медведева Жиль Сервара начал сотрудничество с участником молодежного итогового Нишешем Басаваредди.
«Меня по-настоящему вдохновляет этот проект: игрок с ровным характером и правильным окружением хочет снова выстроить процесс после долгих месяцев бессистемной работы. Это молодой игрок, не привязанный исключительно к США, и он осознанно хотел сотрудничать с французским тренером.
Нас ждет отличное приключение. С учетом моего тренерского профиля здесь действительно есть над чем работать и что развивать», – сказал Сервара.
20-летний Басаваредди – 167-я ракетка мира, в июне он входил в топ-100. Они будут тренироваться вместе во Флориде и Дубае.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости