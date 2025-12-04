Экс-тренер Медведева Сервара будет тренировать 167-ю ракетку мира Басаваредди

Жиль Сервара стал тренером Нишеша Басаваредди.

Бывший тренер Даниила Медведева Жиль Сервара начал сотрудничество с участником молодежного итогового Нишешем Басаваредди .

«Меня по-настоящему вдохновляет этот проект: игрок с ровным характером и правильным окружением хочет снова выстроить процесс после долгих месяцев бессистемной работы. Это молодой игрок, не привязанный исключительно к США, и он осознанно хотел сотрудничать с французским тренером.

Нас ждет отличное приключение. С учетом моего тренерского профиля здесь действительно есть над чем работать и что развивать», – сказал Сервара.

20-летний Басаваредди – 167-я ракетка мира, в июне он входил в топ-100. Они будут тренироваться вместе во Флориде и Дубае.