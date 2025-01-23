Соболенко и Киз сыграют 6-й раз – белоруска ни разу не уступала на «Больших шлемах» и харде

Арина Соболнеко и Мэдисон Киз разыграют титул Australian Open.

Они встретятся шестой раз. Первая ракетка мира ведет в личных встречах 4:1, на «Больших шлемах» – 2:0, на харде – 3:0.

Последний раз они играли в прошлом году в четвертом круге WTA 1000 в Пекине, где также выиграла Соболенко.

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