Соболенко и Киз сыграют 6-й раз – белоруска ни разу не уступала на «Больших шлемах» и харде
Арина Соболнеко и Мэдисон Киз разыграют титул Australian Open.
Они встретятся шестой раз. Первая ракетка мира ведет в личных встречах 4:1, на «Больших шлемах» – 2:0, на харде – 3:0.
Последний раз они играли в прошлом году в четвертом круге WTA 1000 в Пекине, где также выиграла Соболенко.
Все встречи:
2018, WTA 1000 в Цинциннати, хард, 4-й круг – Соболенко, 6:3, 6:4;
2021, WTA 500 в Берлине, трава, 2-й круг – Киз, 6:4, 1:6, 7:5;
2023, «Уимблдон», трава, четвертьфинал – Соболенко, 6:2, 6:4;
2023, US Open, хард, полуфинал – Соболенко, 0:6, 7:6(1), 7:6(5);
2024, WTA 1000 в Пекине, хард, 4-й круг – Соболенко, 6:4, 6:3.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем