Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

«Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года... По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом «Барыс» III степени», – сказано в тексте поздравления президента Казахстана.

В финале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко – 6:3, 7:6(0).

